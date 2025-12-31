Dal 1° gennaio 2026 scattano nuovi aumenti dei pedaggi autostradali, previsti dai contratti di concessione e legati all’inflazione programmata. L’adeguamento medio è pari all’1,5%, valore stabilito dall’Autorità di regolazione dei trasporti e confermato dalla Corte costituzionale.

Tra le tratte che subiranno l’aumento standard dell’1,5% c’è anche Autovia Padana, infrastruttura strategica per il territorio di Cremona. Questo significa che gli automobilisti che utilizzano questa tratta dovranno pagare un pedaggio più alto per viaggiare.

L’aumento dell’1,5% è la fascia più diffusa tra le tratte autostradali italiane, e riguarda anche altre importanti infrastrutture come Autostrade per l’Italia, Brescia-Padova e Milano Serravalle. Il tratto Salerno-Pompei-Napoli sarà quello con l’aumento più alto, pari al 1,923%. Al contrario, l’Autostrada Alto Adriatico e la Strada dei Parchi non subiranno alcun aumento.

Il Ministero dei Trasporti ha espresso disappunto per la sentenza della Corte costituzionale, che ha vanificato lo sforzo di congelare le tariffe. La decisione è stata presa a causa dell’inflazione programmata per il 2026, che è stata fissata all’1,5%.

L’aumento dei pedaggi autostradali avrà un impatto significativo sul territorio cremonese, in particolare per gli automobilisti che utilizzano l’Autovia Padana per spostarsi quotidianamente.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata