Chi lo passerà in casa, chi quella sera lavorerà, chi lo trascorrerà, da turista, a Cremona: si avvicina il Capodanno, e i cremonesi (e non solo, come detto) hanno già deciso cosa fare.

La maggioranza degli italiani sceglierà di festeggiare tra le mura domestiche, acquistando prodotti freschi e tipici. Nei piatti cremonesi, pollame pregiato (faraona e cappone); patè di tonno, vitello e prosciutto, ma anche crostacei, torta di scampi e gamberi acquistati in gastronomia; salmone farcito, storione.

Per il cenone di Capodanno, le famiglie italiane spenderanno in media circa 104 euro, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente, principalmente per la spesa casalinga, mentre al ristorante la spesa media si aggira sui 94-120 euro.

La spesa totale per il cenone in Italia si attesta sui 2,5 miliardi di euro, con una forte preferenza per i prodotti “Made in Italy” e una tendenza all’oculatezza.

