I lettori di CremonaSport hanno eletto la Madignanese Ciclismo come miglior squadra del 2025. L’associazione sportiva dilettantistica di Madignano, paese del Cremasco, ma strutturata soprattutto nella città di Cremona, è la squadra che ha ottenuto più voti.

La Madignanese Ciclismo, team che compete a livello giovanile nel mondo del ciclismo, può vantare, tra le proprie fila, circa cinquanta atleti, dai 6 ai 16 anni. Il 2025 è stato un anno particolarmente speciale, visto il secondo posto a livello nazionale nella categoria Esordienti a Squadre. Un risultato straordinario, ottenuto soprattutto grazie a Lorenzo Iazzi, giovane atleta di Cremona, che si è posizionato al primo posto in Italia.

La squadra di Madignano ha una storia importante, anche a giudicare dai giovani talenti che hanno indossato la maglia del team. Sono transitati nella Madignanese infatti, in età giovanile, Devid Garbelli, medaglia d’oro ai campionati europei su pista a Brno nel 2000, e la pluricampionessa Federica Venturelli, specialista tanto su pista quanto su strada e con il ciclocross, oltre a tanti altri campioni, come Davide Maifredi e Kevin Bertoncelli.

“Siamo molto soddisfatti del premio ottenuto – commenta Fausto Tomasoni, Direttore Sportivo della Madignanese Ciclismo – Siamo una piccola realtà, ci fa molto piacere questo riconoscimento anche per farci apprezzare meglio sul territorio, ma è una gratificazione anche per gli sponsor che credono in noi. Quest’anno abbiamo lavorato bene, ottenendo ottimi risultati anche a livello nazionale. Questo crea inevitabilmente attrattività, anche tanti altri ragazzi ci hanno chiesto di entrare nel team, visto che abbiamo le categorie Allievi e Juniores, una rarità sul territorio. Il percorso di Iazzi è stato incredibile, ha già molte richieste da altre squadre, ma al momento ce lo godiamo, almeno per i prossimi due anni”.

© Riproduzione riservata