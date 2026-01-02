L’Oscar dei lettori 2025 di CremonaSport nella categoria miglior atleta uomo va al podista Antonio Celardo della Cremona Corre. 35 anni, operaio di professione, padre di una bimba di soli tre anni, negli ultimi anni Celardo ha trasformato quello che era iniziato come un semplice gioco in una vera e propria passione. Celardo è sempre stato uno sportivo, per dieci anni ha praticato arti marziali diventando anche cintura nera. Poi è arrivato il Covid e tutto è cambiato. Basta palestra e spazio alla corsa, una disciplina che già praticava il fratello Filippo.

“Ricordo ancora quella nostra prima corsa assieme sull’argine – racconta Antonio -. Con mio fratello abbiamo percorso 8 km e mi sentivo molto stanco. Oggi faccio minimo 11 km quando mi alleno e mi viene da sorridere ripensando a quella prima volta con Filippo”.

Negli anni gli allenamenti sono diventati sempre più intensi. Oggi Antonio Celardo si allena si allena praticamente tutti i giorni, riuscendo a ritagliarsi il tempo necessario nonostante i turni di lavoro e gli impegni famigliari. “Correre, soprattutto da solo, mi fa provare un senso di libertà – spiega Celardo . Questo sport unisce persone di tutte le età, non c’è nessuna invidia tra i praticanti”.

Il 2025 ha regalato importanti soddisfazioni ad Antonio Celardo: primo cremonese nella Maratonina di Cremona, quarto posto alla Maratonina di Mantova, sesto posto alla Cinque Porte di Cremona (con successo nel campionato provinciale Senior 35 sulla distanza dei 10 km).

E i prossimi obiettivi? “Ora sono alle prese con un leggero infortunio, ma nel 2026 vorrei provare a scendere sotto i 33 minuti nella 10 km, ma mi piacerebbe riuscire a disputare anche più Mezze Maratone”.

Cremona Corre, la società di cui fa parte Antonio Celardo, è presieduta da Samuele Morenghi ed è stata fondata sei anni fa. Si tratta di un gruppo di amici (i tesserati sono oltre un centinaio) che condividono la passione per il podismo, ma anche per il ciclismo. “Antonio Celardo è la nostra punta di diamante, una persona seria e modesta” racconta il presidente Morenghi. Anche per questo Antonio Celardo è riuscito a trionfare come miglior atleta uomo nell’Oscar dei lettori di CremonaSport edizione 2025.

