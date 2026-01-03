Cronaca
Chiuso il supermercato Crai
a Castelvetro, residenti preoccupati
Fuori dal supermercato del centro commerciale Riviera del Po il cartello con la scritta "Chiuso per cambio gestione". Ma i cittadini sollevano preoccupazioni per un nuovo punto vendita con le serrande abbassate
Chiuso il supermercato Crai, a Castelvetro Piacentino, presso il centro commerciale Riviera del Po. Sul cartello posto all’esterno del punto vendita di legge la scritta “chiuso per cambio gestione”.
Ma i residenti sono preoccupati per non avere alcuna data certa di riapertura e lamentano una poca comunicazione in merito a questa serranda abbassata.
Si tratta di un supermercato di media distribuzione (una volta al posto del Crai c’era un supermercato Carrefour) molto utilizzato anche dalle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, che non riescono per motivi logistici a raggiungere il Rossetto. L’altro supermercato in centro al paese, la Coop, ha chiuso nel 2020 e ora lo stabile giace abbandonato.
