“Una foto ricordo con il nostro idolo Jamie Vardy e una ventina di minuti di chiacchierata con lui parlando di calcio, famiglia e viaggi. Incontrarlo è stato surreale” è questo quello che racconta Steve Joy alla BBC. Una storia che aveva già riscosso grande successo sui media locali e nazionali e che ora è stata riportata anche oltremanica.

Giunti all’ombra del Torrazzo per vedere in azione il bomber di Sheffield nel match contro il Lecce allo Stadio Zini, Steve e il figlio Luke hanno indossato la maglia numero 9 del Leicester, suscitando curiosità e interesse tra i tifosi grigiorossi che, nonostante l’ostacolo della lingua, li hanno subito accolti. Grazie alla mediazione di alcuni di loro, i due hanno avuto anche la fortuna di incontrare Jamie di persona e di passare del tempo con lui.

Un incontro che ha celebrato una vera e propria storia d’amore, nata ormai più di dieci anni fa, quando Vardy festeggiò il primo gol in maglia Foxes proprio sotto al settore dove erano seduti loro due. Il trasferimento a Cremona, avvenuto la scorsa estate, ha dato loro l’opportunità di intraprendere un viaggio “romantico”, dall’Inghilterra all’Italia, celebrato anche dalla BBC, per giurare fedeltà al proprio idolo.

