I Carabinieri della Stazione di Soncino, con un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Crema hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni nei confronti dei suoi familiari. A seguito di segnalazione pervenuta al 112 di una accesa lite presso un’abitazione della cittadina di Soncino l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Crema inviava le pattuglie che giunte sul posto hanno fermato il ragazzo mentre stava ancora aggredendo e minacciando i familiari.

In particolare poco prima aveva ferito il padre con un coltello da cucina agli arti superiori, riportando delle ferite lievi, successivamente refertate presso l’Ospedale di Romano di Lombardia (BG). Il coltello veniva posto sotto sequestro. Le immediate indagini condotte dai militari hanno quindi permesso di delineare un quadro di abituali violenze domestiche nei confronti del nucleo familiare da parte del figlio, iniziate da circa un anno e mai denunciate. Il giovane è stato condotto presso la caserma e arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni e accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella tarda mattinata del 3 gennaio l’arresto è stato convalidato dal GIP e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in Carcere.

