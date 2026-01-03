Proseguono i lavori di riqualificazione alla Casa dell’Accoglienza di Cremona, avviati nel settembre 2024 per ammodernare la struttura sotto il profilo funzionale, normativo ed energetico rendendola sempre più rispondente alle esigenze sociali del territorio. In questi giorni sono stati rimossi quasi per intero i ponteggi sulla facciata dell’edificio e anche all’interno l’intervento avanza efficientemente.

È risultato complicato mantenere operativa la struttura durante il cantiere, ma con l’impegno di tutti si è riusciti e così, fra uno spostamento di ufficio e l’altro, le attività di Caritas Cremonese sono continuate in parallelo con la ristrutturazione.

Oltre al dormitorio, che in questo momento sta ospitando 15 uomini, verranno attivati nuovi servizi per un’accoglienza sempre più diversificata e completa verso la comunità nel contesto della realtà d’oggi.

La Casa è stata scelta in Diocesi come opera-segno del Giubileo e sistemata con i fondi PNNR e il sostegno della Fondazione Arvedi-Buschini. È inserita in un quartiere interessato da cambiamenti, come il progetto di rivalorizzazione dell’ex ospedale San Francesco in piazza Lodi.

