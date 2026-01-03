Ultime News

Cronaca

Vigili del Fuoco, cambio al vertice:
a Cremona arriva Pier Nicola Dadone

Cambio al comando dei Vigili del fuoco di Cremona:  Pier Nicola Dadone ,dal 31 gennaio, sarà il nuovo comandate provinciale.

Prende il posto di Michele Castore che assumerà l’incarico a Monza-Brianza. Dadone ha guidato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

Dadone, originario di Cuneo con famiglia a Brescia, tra le sue molte esperienze professionali, annovera le attività di soccorso durante numerose calamità naturali tra cui i terremoti in Umbriaall’Aquila e in Emilia. I nuovo comandante di Cremona ha confermato come, già a Piacenza, avesse collaborato con i colleghi di via Nazario Sauro, per interventi in zone di confine come ad esempio a Castelvetro.

