Una partita nervosa, tante occasioni e il gol della beffa allo scadere. La Cremonese perde 1-0 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Decide il match il gol al 92’ di Moise Kean.

I padroni di casa ci provano subito con l’ex Fagioli, che col mancino dal limite scalda i guantoni di Audero dopo 5 minuti. Al minuto 8 Mandragora riceve in area e calcia, Baschirotto e Terracciano respingono. Al 12’ la Fiorentina colpisce anche un legno: cross dalla trequarti di Ranieri, sul secondo palo sbuca Parisi che di testa trova la traversa ad Audero battuto. Al 13’ prima conclusione della Cremo con Payero, che da fuori non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo Mandragora ci prova da fuori area, Audero mette in corner. Al 18’ Piccoli supera Baschirotto e tira di potenza dai 25 metri, Audero sventa il pericolo in due tempi. Poco dopo grande chance anche per Gudmundsson che da ottima posizione spara alto. Al 28’ prima mossa per Nicola, che sostituisce Bondo, ammonito e piuttosto nervoso, inserendo Grassi. Al 37’ il direttore di gara assegna un penalty ai viola per presunto fallo di Baschirotto su Piccoli, ma dopo revisione al Var torna sui suoi passi e revoca la decisione, assegnando calcio di punizione a favore dei grigiorossi. Al 5’ di recupero del primo tempo Gudmundsson calcia col mancino, Audero respinge.

Al 60’ Vardy recupera palla su Ranieri e crossa per Bonazzoli, ma Comuzzo respinge. Al 73’ Gosens calcia forte dalla distanza, Audero blocca. A un quarto d’ora dalla fine Nicola sceglie di cambiare caratteristiche al reparto offensivo, inserendo Moumbagna e Sanabria insieme a Zerbin, posizionato invece da mezzala per Payero. La Fiorentina però continua a spingere e sfiora il vantaggio con Piccoli, che calcia a botta sicura, ma Baschirotto in scivolata salva tutto e respinge in corner. Al minuto 83 grande occasione per la Cremo, su punizione dalla trequarti battuta da Vazquez: la palla gira al centro dell’area, dove Sanabria cerca la deviazione vincente, ma un super De Gea si allunga ed evita la rete del vantaggio grigiorosso. All’88’ è invece Kean a cercare il gol, ma dal limite calcia largo. Al 92’ però Kean, dopo la respinta di Audero su un colpo di testa di Fortini, mette dentro a porta spalancata.

I ragazzi di Nicola restano dunque a quota 21 punti, mantenendo comunque un distacco importante sulla zona calda della classifica. Cremonese nuovamente in campo giovedì 8 gennaio alle 18 allo Zini contro il Cagliari.

Simone Guarnaccia – inviato a Firenze

