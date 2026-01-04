Le pagelle di Fiorentina-Cremo:
i voti dei grigiorossi
AUDERO 6 – Trasmette sicurezza con interventi di spessore, poi il gol di Kean nel finale.
TERRACCIANO 6,5 – Sempre attento e ben posizionato.
BASCHIROTTO 6,5 – Vince ogni duello con Piccoli.
FOLINO 6 – Dalla sua parte la Fiorentina spinge, ma lui non sfigura.
BARBIERI 5,5 – Il sacrificio non manca, ma non disputa la sua miglior partita a livello tecnico.
PAYERO 6 – Si fa sentire in mezzo al campo con aggressività e fisicità.
BONDO 5 – Molto nervoso, viene sostituito nel primo tempo.
VANDEPUTTE 5,5 – Si vede poco e spesso sbaglia le scelte sotto la pressione viola.
PEZZELLA 5,5 – Perde qualche pallone di troppo e soffre la velocità degli avversari.
BONAZZOLI 5,5 – È sempre in partita, ma non incide.
VARDY 5,5 – Ha pochi palloni buoni per fare male al viola.
GRASSI 6 – Si fa apprezzare davanti alla difesa, filtra le incursioni centrali.
VAZQUEZ 6 – Provana gestire palloni delicati davanti alla difesa in un momento difficile della partita.
SANABRIA 5,5 – Ha la palla giusta per trovare il gol, la spreca.
MOUMBAGNA 5 – Non riesce a valorizzare i pochi palloni a disposizione.
ZERBIN 6 – Fornisce dinamismo al centrocampo.
Simone Guarnaccia – inviato a Firenze