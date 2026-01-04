Ultime News

Giuseppe Pezzella

AUDERO 6 – Trasmette sicurezza con interventi di spessore, poi il gol di Kean nel finale.

TERRACCIANO 6,5 – Sempre attento e ben posizionato.

BASCHIROTTO 6,5 – Vince ogni duello con Piccoli.

FOLINO 6 – Dalla sua parte la Fiorentina spinge, ma lui non sfigura.

BARBIERI 5,5 – Il sacrificio non manca, ma non disputa la sua miglior partita a livello tecnico.

PAYERO 6 – Si fa sentire in mezzo al campo con aggressività e fisicità.

BONDO 5 – Molto nervoso, viene sostituito nel primo tempo.

VANDEPUTTE 5,5 – Si vede poco e spesso sbaglia le scelte sotto la pressione viola.

PEZZELLA 5,5 – Perde qualche pallone di troppo e soffre la velocità degli avversari.

BONAZZOLI 5,5 – È sempre in partita, ma non incide.

VARDY 5,5 – Ha pochi palloni buoni per fare male al viola.

GRASSI 6 – Si fa apprezzare davanti alla difesa, filtra le incursioni centrali.

VAZQUEZ 6 – Provana gestire palloni delicati davanti alla difesa in un momento difficile della partita.

SANABRIA 5,5 – Ha la palla giusta per trovare il gol, la spreca.

MOUMBAGNA 5 – Non riesce a valorizzare i pochi palloni a disposizione.

ZERBIN 6 – Fornisce dinamismo al centrocampo.

Simone Guarnaccia – inviato a Firenze

