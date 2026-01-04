Nuovo anno all’insegna dello smog in territorio cremonese, dove i livelli di Pm10, complice anche la fase di bel tempo, sono tornati a salire, e da tre giorni sono sopra il livello di attenzione. Nella giornata di sabato le centraline di Arpa Lombardia hanno 65 microgrammi per metro cubo a Spinadesco, 63 in piazza Cadorna e 61 in via Fatebenefratelli, a fronte di un limite di 50.

Le condizioni meteorologiche stabili, con assenza di vento e scarsa pioggia, stanno favorendo l’accumulo delle polveri sottili, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini e persone con patologie respiratorie.

Una situazione che, come spesso accade nei mesi invernali, si ripresenta ciclicamente e che rende difficile il rientro nei parametri indicati dalle normative europee. E se la situazione non dovesse migliorare potrebbero scattare le misure di primo livello.

Sul tema è intervenuta nei giorni scorsi anche Legambiente, secondo cui, nel 2025, Cremona è stata tra le province lombarde che hanno migliorato con più lentezza sul fronte della qualità dell’aria. lb

© Riproduzione riservata