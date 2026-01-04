Jari Vandeputte è intervenuto in zona mista al termine di Fiorentina-Cremonese, sfida della 18ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto fa male perdere una partita all’ultimo secondo?

“Molto, usciamo dal campo scontenti ma bisogna ammettere che è mancata la prestazione rispetto al solito. Detto che subire un gol nel finale fa male”.

Credi che in alcune situazioni la palla scottasse troppo?

“Sapevamo di sfidare una squadra forte, il cui valore va al di là della classifica. Ci aspettava una partita difficile e abbiamo faticato a trovare una soluzione alla loro aggressività e voglia di fare punti”.

Giovedì si torna subito in campo. Come ripartire?

“In questo momento non guardiamo la classifica, ma ci permette di avere equilibrio e lucidità nel nostro percorso. Guardiamo subito avanti, oggi è stata una partita non all’altezza ma abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci. Possiamo e dobbiamo reagire subito alla prestazione di oggi contro un avversario difficile che, come noi, ha bisogno di punti. Da domani cercheremo di preparare al meglio la partita con il Cagliari”.

