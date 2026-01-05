Una prestazione spenta porta a un risultato negativo, al termine di un match complicato. La Cremonese non brilla e cade al Franchi di Firenze. La Fiorentina passa 1-0 grazie a un gol di Moise Kean nei minuti di recupero.

I viola approcciano meglio la partita e ci provano subito con Fagioli, che approfitta del lancio sbagliato di Folino e calcia, Audero respinge. Al 12’ i padroni di casa colpiscono una traversa con Parisi, che sfrutta il cross di Ranieri e va a centimetri dal gol. Anche Mandragora prova a trovare la rete del vantaggio, ma ancora una volta Audero non è della stessa idea. Al 37’ l’arbitro assegna un rigore ai Gigliati, ma dopo revisione al Var cambia la scelta, fischiando fallo di Piccoli su Baschirotto e non viceversa.

Nella ripresa la Cremo prova ad alzare il baricentro e si rende pericolosa con Vardy, che ruba palla a Ranieri e cerca Bonazzoli con un passaggio teso, Comuzzo però spazza. Al minuto 79 Piccoli attacca la profondità e calcia a botta sicura su assist di Dodo, ma uno straordinario Baschirotto salva in scivolata. All’83’ la chance più grande per i grigiorossi: punizione tagliata di Vazquez, Sanabria tocca leggermente il pallone, De Gea si esalta evitando il gol. Poco dopo anche Zerbin calcia su sponda di Sanabria, il tiro è debole. Nel finale ecco la beffa: cross di Solomon, colpo di testa di Fortini, Audero fa quel che può, la palla arriva a Kean che fa esplodere il Franchi.

Una sconfitta che fa male, sia per come arrivata, sia per la prestazione non esaltante. Troppi errori, tanta imprecisione. Giovedì però c’è la possibilità di rimettersi immediatamente in carreggiata contro il Cagliari.

Simone Guarnaccia – inviato a Firenze

