Nella chiesa di Cristo Re, parrocchia a cui Gianluca Vialli è stato indissolubilmente legato, si è tenuta il 5 gennaio alle 18.30 la messa in sua preghiera nel terzo anniversario della morte del grande campione cremonese.

Anche quest’anno la famiglia Vialli ha scelto di non sedersi in prima fila ma è stata in mezzo alla gente, ai cremonesi giunti nel quartiere Po per ricordare Gianluca. Presenti i fratelli Nino, Maffo e Mila e la mamma del grande campione.

La messa è stata celebrata da Don Giulio Brambilla, parroco di Cristo Re, che ha iniziato l’Eucarestia proprio ricordando Gianluca, “che ora é nella pienezza del mistero di Dio”. Sull’altare due piccoli quadri spontanei dedicati a Gianluca. Che sembrano essere un prolungamento di quel murales che campeggia sul campo del calcio dell’oratorio accanto alla chiesa presso cui Vialli ha iniziato i primi passi nel mondo del calcio.

