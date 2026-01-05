La settimana dell’Epifania si apre all’insegna del gran freddo. Tra il 6 e il 7 gennaio è atteso un peggioramento deciso, con un ciclone sul Tirreno che porterà maltempo diffuso, calo termico e possibili nevicate fino in pianura su alcune regioni del Centro-Nord.

Nelle ultime ore, effettivamente, anche Cremona ha iniziato a sentire gli effetti dell’ingresso di correnti fredde settentrionali, con un brusco calo termico tanto che stamattina alle 8 in città la temperatura si attestava attorno ai -2 gradi. Considerando il cambio di tempo (arriveranno le nubi) anche in città sono attese le prime nevicate attese nelle prossime ore.

Secondo il Cmi, “la situazione sinottica vede un lobo del vortice polare muoversi verso l’Europa portando aria fredda e neve a bassa quota su molte zone del vecchio continente”.

