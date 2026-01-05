“Bertolaso intervenga per rendere davvero efficace la continuità assistenziale”. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni a seguito delle segnalazioni di tanti cittadini che in questi giorni non riescono a contattare il numero della continuità assistenziale (ex guardia medica).

“I tempi di attesa- spiega Piloni- sono molto lunghi e le persone non vengono prese in carico. E tutto questo proprio durante il picco delle influenze invernali. Se l’obiettivo della continuità assistenziale, soprattutto quando è presente nelle case di comunità, è quello di non congestionare i Pronto soccorso, deve essere davvero efficace e rispondere alle richieste di cura dei cittadini”.

“Chiediamo all’assessore Bertolaso- conclude Piloni- di verificare quanto sta accadendo suo territorio e nelle singole Asst e intervenire per rimediare ai continui disservizi della continuità assistenziale”.

