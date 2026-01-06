Si attendeva solamente l’ufficialità e ora è arrivata. L’attaccante De Luca si trasferisce dalla Cremonese al Modena, in Serie B, in prestito con diritto di riscatto. Per accelerare la trattativa, il Cigno aveva già sostenuto le visite mediche in gialloblu nei giorni scorsi. Dopo aver segnato in grigiorosso 10 gol nello scorso campionato, con tanto di doppietta nella finale di ritorno dei playoff con lo Spezia che valse la promozione, in questa stagione di Serie A De Luca è sceso in campo nelle prime due giornate (segnando anche un gol contro il Sassuolo) ma è poi stato lasciato fuori lista dalla Cremonese. Dopo quattro mesi trascorsi ad allenarsi, ma sena poter scendere in campo, ora il Cigno può iniziare una nuova avventura in Serie B nelle fila dell’ambizioso Modena.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a Modena FC i diritti alle prestazioni sportive di Manuel De Luca a titolo temporaneo con diritto di riscatto e/o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In grigiorosso l’attaccante trentino ha giocato 42 gare e messo a segno 12 gol. A Manuel i migliori auguri per il prosieguo della stagione”.

