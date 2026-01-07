Video Pillole
Agrifood Magazine – 7/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ridotti i dazi Usa sulla pasta italiana
– Più risorse per gli agricoltori, la Commissione Ue rafforza la PAC
– Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia
– Vini dealcolati, via libera alla produzione in Italia
