Ultime News

7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Video Pillole

Agrifood Magazine – 7/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ridotti i dazi Usa sulla pasta italiana
– Più risorse per gli agricoltori, la Commissione Ue rafforza la PAC
– Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia
– Vini dealcolati, via libera alla produzione in Italia
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...