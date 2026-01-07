Chirurgia vascolare, mininvasività e IA al San Raffaele di Milano





MILANO (ITALPRESS) – Il futuro della chirurgia vascolare va verso la mininvasività e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Sempre più, pazienti, anche con quadri clinici complicati o in età avanzata, potranno essere trattati per patologie che riguardano, ad esempio, aneurismi complessi dell’aorta toracica, toraco-addominale e dell’arco aortico. L’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è centro di riferimento nazionale e internazionale per la cura delle patologie arteriose e venose, con particolare eccellenza nel trattamento della patologia aortica.

f03/mgg/

© Riproduzione riservata