Ultime News

7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
7 Gen 2026 Apre i battenti la palestra
della piscina comunale
7 Gen 2026 Michele Bellini si dimette
da segretario provinciale del PD
7 Gen 2026 Cristo Re, Epifania
con i bambini in chiesa
Video Pillole

Chirurgia vascolare, mininvasività e IA al San Raffaele di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Il futuro della chirurgia vascolare va verso la mininvasività e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Sempre più, pazienti, anche con quadri clinici complicati o in età avanzata, potranno essere trattati per patologie che riguardano, ad esempio, aneurismi complessi dell’aorta toracica, toraco-addominale e dell’arco aortico. L’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è centro di riferimento nazionale e internazionale per la cura delle patologie arteriose e venose, con particolare eccellenza nel trattamento della patologia aortica.
