Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 7/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Sirat”, il nuovo film di Oliver Laxe
– “Ultimo schiaffo”, black comedy di Matteo Oleotto
-“La villa portoghese”, un film di Avelina Prat
– “Song Sung Blue – Una melodia d’amore” con Hugh Jackman e Kate Hudson
mgg/gtr
– “Sirat”, il nuovo film di Oliver Laxe
– “Ultimo schiaffo”, black comedy di Matteo Oleotto
-“La villa portoghese”, un film di Avelina Prat
– “Song Sung Blue – Una melodia d’amore” con Hugh Jackman e Kate Hudson
mgg/gtr
© Riproduzione riservata