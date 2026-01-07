Ultime News

7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Crans-Montana, la psicologa Brivio “In 3D Virgilio trovato grande silenzio”

MILANO (ITALPRESS) – Incontrare i ragazzi “Ci voleva, era necessario che ci fosse. Stamattina c’è stato un momento di ascolto” e abbiamo trovato “tutti, e un grande silenzio, perché ciascuno vive le emozioni a modo proprio. Non esiste un modo giusto o unico di comportarsi. Il discorso è che ci sarà bisogno di sostegno per un po’ di tempo e noi continueremo a darlo”. Così la presidente di Sipem SOS Lombardia, la psicologa e psicoterapeuta Roberta Brivio, dopo l’incontro durato due ore con i compagni dei quattro ragazzi gravemente feriti nella strage di Crans Montana, che frequentano tutti la terza D del liceo Virgilio di Milano.

