Ultime News

7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
7 Gen 2026 Delitto di Chignolo, reo confesso
si suicida in carcere a Cremona
7 Gen 2026 Lavoro, 101 offerte attive
nei Centri per l'impiego
7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
Video Pillole

Crans-Montana, lo psicologo Giacomel “Lacrime protagoniste ragazzi 3D Virgilio”

MILANO (ITALPRESS) – “Più che frasi o parole mi vengono in mente le lacrime, le lacrime sono state le grandi protagoniste di oggi”. Così il vicepresidente di Sipem SOS Lombardia, lo psicologo e psicoterapeuta Ivan Giacomel, dopo l’incontro con i compagni dei quattro ragazzi gravemente feriti nella strage di Crans Montana, che frequentano tutti la terza D del liceo Virgilio di Milano. “Dopo le lacrime – ha aggiunto Giacomel – arrivano alcune parole come panico, paura e angoscia. È normale in questi primi giorni avere reazioni forti, intrusive, preoccupanti, pensieri difficili da elaborare”

xp9/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...