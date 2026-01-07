Il presepio dell’altare della chiesa di Cristo Re è diventato luogo di preghiera e di riflessione per i bambini della parrocchia ma non solo.

Il giorno dell’Epifania, don Giulio Brambilla e don Pierluigi Fontana hanno accolto i piccoli accanto alle figure sacre della natività per un momento dedicato proprio a loro.

La lettura del Vangelo, una breve riflessione e domande e risposte con i bambini sul tema del Natale. E poi tutti in oratorio per tombolata e merenda. Un altro modo per stare insieme e sancire la fine delle Feste sotto il segno della preghiera.

