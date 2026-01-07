Ultime News

7 Gen 2026 A Castelverde l'ultimo saluto
al Cavalier Pietro Mondini
7 Gen 2026 Rodini tedofora per Milano Cortina:
"Certi valori sono per sempre"
7 Gen 2026 Apre i battenti la palestra
della piscina comunale
7 Gen 2026 Michele Bellini si dimette
da segretario provinciale del PD
7 Gen 2026 Cristo Re, Epifania
con i bambini in chiesa
Cronaca

Cristo Re, Epifania
con i bambini in chiesa

Il presepio dell’altare della chiesa di Cristo Re è diventato luogo di preghiera e di riflessione per i bambini della parrocchia ma non solo.

Il giorno dell’Epifania, don Giulio Brambilla e don Pierluigi Fontana hanno accolto i piccoli accanto alle figure sacre della natività per un momento dedicato proprio a loro.

La lettura del Vangelo, una breve riflessione e domande e risposte con i bambini sul tema del Natale. E poi tutti in oratorio per tombolata e merenda. Un altro modo per stare insieme e sancire la fine delle Feste sotto il segno della preghiera.

