Casalasco, Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, si prepara a partecipare alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & ADM, la fiera di riferimento per la Distribuzione Moderna Organizzata e la Marca del Distributore, in programma il 14 e 15 gennaio 2026 presso il quartiere fieristico di BolognaFiere.

All’interno di Hall 25 – Stand B91, Casalasco, insieme a SAC ed Emiliana Conserve, presenterà un percorso fatto di progetti, competenze e soluzioni sviluppate per rispondere a un mercato in continua evoluzione, sempre più orientato a qualità certificata, trasparenza di filiera e sostenibilità ambientale e sociale.

La partecipazione a Marca 2026 rappresenta un’occasione strategica per condividere l’identità di un Gruppo che opera lungo l’intera filiera del pomodoro 100% italiano, valorizzando il legame con il territorio e integrando know-how agricolo e innovazione industriale per offrire prodotti affidabili e ad alto valore aggiunto.

Oltre alle soluzioni tailor-made per i clienti B2B, Casalasco sarà presente anche con i suoi brand, come De Rica, Pomì e Pummarò.

In questo percorso si inseriscono anche gli investimenti del Gruppo in ricerca e sviluppo, con l’Innovation Center che svolge un ruolo centrale nello studio di soluzioni orientate all’efficienza dei processi, alla sostenibilità e al miglioramento continuo delle performance lungo tutta la filiera.

Marca by BolognaFiere & ADM si conferma nel 2026 come una piattaforma privilegiata di incontro e confronto tra industria e retailer, favorendo la costruzione di relazioni solide e una visione condivisa sulle sfide future del comparto agroalimentare.

Per Casalasco, la presenza a Marca 2026 è infine un momento di dialogo sui temi chiave del settore, con uno sguardo rivolto allo sviluppo di modelli produttivi sempre più responsabili, capaci di generare valore per il mercato, i consumatori e le comunità.

© Riproduzione riservata