Ultime News

7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Video Pillole

Mercosur, Lollobrigida “Serve reciprocità per evitare concorrenza sleale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Come nazione esportatrice abbiamo l’esigenza di accordi internazionali che permettano di eliminare le limitazioni e le barriere tariffarie. Le imposizioni che valgono per le nostre aziende devono essere in vigore anche per i prodotti che arrivano da fuori Ue; se così non fosse, avremo una concorrenza sleale sui prezzi che metterebbe in ginocchio il nostro sistema”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles, riguardo gli accordi commerciali tra il Mercosur e l’Unione europea.

