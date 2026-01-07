Ultime News

7 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Pizzetti:
"Questioni da prendere in carico"
7 Gen 2026 Crans-Montana: la scuola riparte
con un minuto di silenzio
7 Gen 2026 Pulmino a fuoco in via Dante,
strada chiusa e traffico in tilt
7 Gen 2026 Tagli a fondi per qualità aria,
ordine del giorno congiunto
7 Gen 2026 Giornata di caos per i pendolari:
guasti e ritardi su tutte le linee
Video Pillole

Tg Economia – 7/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, per l’agricoltura italiana 10 miliardi in più
– Il governo vara la riforma dei porti italiani
– Nel 2025 mercato delle due ruote a doppia velocità
– Mutui, nel 2026 i tassi resteranno invariati
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...