Video Pillole
Tg Economia – 7/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, per l’agricoltura italiana 10 miliardi in più
– Il governo vara la riforma dei porti italiani
– Nel 2025 mercato delle due ruote a doppia velocità
– Mutui, nel 2026 i tassi resteranno invariati
