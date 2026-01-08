È ancora il liceo “G. Aselli” di Cremona il protagonista del progetto MIT-GTL (Global Teaching Laboratories), una forma di peer education internazionale in collaborazione con la prestigiosa università MIT di Boston-USA.

Dopo gli eccellenti risultati raggiunti negli scorsi anni, il liceo sperimenta di nuovo l’adesione all’iniziativa – che coniuga il potenziamento della lingua inglese e delle discipline STEM, anche nell’ottica dell’orientamento – estendendola non solo alle classi quinte, ma anche alle classi quarte dell’istituto. I

L'”Aselli” è così l’unica scuola, a Cremona, a ospitare due studentesse del MIT di Boston: saranno ben 16 le classi che, da oggi, 8 gennaio, sino alla fine del mese, avranno la possibilità di interagire con Yeh Serena, Chemistry and Biology Junior Student, e Singh Sanskriti, Computer Studies and AI Machine Learning Sophomore Student.

Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Grazia Maria Rubini, docente di Inglese, con il supporto del dirigente scolastico Alberto Ferrari, verterà, per le classi quinte, su argomenti attinenti alla Chimica organica con sperimentazioni in laboratorio (referente il prof. Andrea Zatta), mentre le classi quarte (referente il prof. Claudio Manfredini) si occuperanno dell’Intelligenza Artificiale e delle sue ripercussioni etiche.

Yeh Serena fungerà da “Chemistry Assistant Teacher” per veicolare argomenti quali le Biomolecole in un’ottica non solo di formazione ed utilizzo delle stesse, ma anche con riflessioni sugli aspetti etici sottesi al loro uso. L’esemplificazione laboratoriale tradurrà quanto appreso in classe, seguendo la metodologia hands-on che rende l’apprendimento delle conoscenze decisamente più coinvolgente.

Singh Sanskriti, in veste di “Computer Studies Assistant Teacher”, illustrerà alle classi quarte alcuni aspetti dell’interazione con le piattaforme di uso quotidiano che funzionano grazie a diverse tipologie di Intelligenza Artificiale. La discussione verterà anche sugli aspetti etici nell’utilizzo delle stesse e sulla corretta interpretazione delle fonti, al fine di fornire strumenti per non lasciarsi influenzare da fake data, rilevati anche tramite l’utilizzo in laboratorio di mock A.I. Agents.

Il progetto, che si contraddistingue per la qualità dei contenuti e per la presenza di studentesse madrelingua, sarà di indiscusso interesse per la prospettiva educativa multiculturale e per le opportunità di orientamento presentate dalle studentesse stesse.

Si ringraziano gli studenti Ciaco Giuliano e Barboglio Iolanda che, insieme alle loro famiglie, ospiteranno Yeh Serena e Singh Sanskriti per l’intero periodo di permanenza all’Aselli.

