Emilio Solfrizzi e Irene Ferri sono l’impareggiabile coppia protagonista de “L’anatra all’arancia”, deliziosa pièce in scena al teatro Ponchielli l’11 gennaio alle ore 20.30 e in replica lunedì 12 gennaio alle ore 15.30. In questo intramontabile feuilleton, i protagonisti si muovono algidi ed eleganti come su una scacchiera irta di trabocchetti. Una commedia sull’amore carica di equivoci ed ironia, in grado di divertire, ma anche di far riflettere sulle debolezze dell’animo umano.

“L’anatra all’arancia” è inserita nella programmazione de Il Ponchielli per la Grande età, iniziativa sostenuta da Fondazione città di Cremona.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

Una coppia sposata da diversi anni finisce in crisi per colpa della personalità del marito, inaffidabile, incline al tradimento, alle bugie, all’infantilismo. Esasperata, la moglie si innamora di un altro, l’opposto del marito, di animo nobile, gentile e attendibile.

Un quadrilatero amoroso più che instabile, equivoci e ironia a non finire: la commedia diretta da Claudio “Greg” Gregori ha gli ingredienti giusti per divertire, ma anche per far riflettere sulle debolezze dell’animo umano.

Biglietti:

platea/palchi € 20 – galleria € 15 – loggione € 13

biglietto studenti € 13

(lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata