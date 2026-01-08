Il Pd cremonese resta in attesa di capire quali saranno ufficialmente le modalità di elezione del nuovo segretario provinciale dopo le dimissioni, inaspettate, di Michele Bellini, avvenute mercoledì con una lettera.

Sabato 10 gennaio nella sede della federazione del Partito Democratico di Cremona in via Ippocastani si riuniranno il presidente dell’assemblea provinciale Giancarlo Storti, il presidente della direzione provinciale Gianluca Savoldi, il presidente della commissione dei garanti Roberto Busè per valutare l’iter del percorso che porterà il Pd cremonese all’individuazione di un nuovo segretario provinciale.

Storti fin da mercoledì è in contatto con la segreteria regionale del partito. Verrà convocata un’assemblea provinciale alla presenza dei vertici regionali nella quale si discuteranno le dimissioni del segretario Bellini; e da quel momento ci sarà una ricerca della figura del candidato che potrebbe uscire dalla stessa assemblea oppure da un congresso straordinario. Come ultima ipotesi, non si esclude il commissariamento del partito provinciale.

