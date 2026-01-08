Ultime News

8 Gen 2026 Crans-Montana, l'esperto: "Tragedia
evitabile. Controlli non bastano"
8 Gen 2026 Mostra Boccaccio Boccaccino. Gran
finale con il direttore don Gaiardi
8 Gen 2026 Gatti abbandonati in appartamento
Nei guai 40enne residente a Cremona
8 Gen 2026 Riprende la visita pastorale,
celebrazioni in diretta su CR1
8 Gen 2026 Furti tra Emilia e Nord Italia,
anche nel cremonese. Presa la gang
Cronaca

Riprende la visita pastorale,
celebrazioni in diretta su CR1

Riprende questo fine settimana la visita pastorale del Vescovo Antonio Napolioni nelle parrocchie della Diocesi di Cremona, che proseguirà fino a marzo; CR1 proporrà in diretta televisiva le messe celebrate ogni domenica mattina.

Fill-1

Dieci tappe per il settimo e ultimo anno di visita pastorale di mons. Antonio Napolioni nelle parrocchie della Diocesi di Cremona: da gennaio a marzo il Vescovo proseguirà l’itinerario avviato col motto Gesù per le strade, per incontrare le comunità di fedeli e conoscere le specificità dei territori, condividendo le linee pastorali che guidano la Diocesi.

Ciascuna tappa si svolgerà dal venerdì alla domenica e sarà scandita dagli incontri con le diverse componenti delle parrocchie e anche con le realtà che animano la vita civile della zona, con particolare riguardo ai luoghi di socialità e di cura. La dimensione dell’ascolto reciproco è fondamentale. La visita è stata improntata per sostenere soprattutto le unità pastorali, alcune delle quali di recente formazione e impegnate quindi nella riorganizzazione.

Ogni fine settimana è prevista una messa conclusiva, la domenica alle 11, proposta in diretta televisiva su CR1; un’opportunità per anziani, ammalati e quanti sono impossibilitati a partecipare di persona alla celebrazione eucaristica di unirsi in preghiera. Si incomincia con l’UP di Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti e Mirabello Ciria dal 9 all’11 gennaio.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...