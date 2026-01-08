Dieci tappe per il settimo e ultimo anno di visita pastorale di mons. Antonio Napolioni nelle parrocchie della Diocesi di Cremona: da gennaio a marzo il Vescovo proseguirà l’itinerario avviato col motto Gesù per le strade, per incontrare le comunità di fedeli e conoscere le specificità dei territori, condividendo le linee pastorali che guidano la Diocesi.

Ciascuna tappa si svolgerà dal venerdì alla domenica e sarà scandita dagli incontri con le diverse componenti delle parrocchie e anche con le realtà che animano la vita civile della zona, con particolare riguardo ai luoghi di socialità e di cura. La dimensione dell’ascolto reciproco è fondamentale. La visita è stata improntata per sostenere soprattutto le unità pastorali, alcune delle quali di recente formazione e impegnate quindi nella riorganizzazione.

Ogni fine settimana è prevista una messa conclusiva, la domenica alle 11, proposta in diretta televisiva su CR1; un’opportunità per anziani, ammalati e quanti sono impossibilitati a partecipare di persona alla celebrazione eucaristica di unirsi in preghiera. Si incomincia con l’UP di Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti e Mirabello Ciria dal 9 all’11 gennaio.

Il servizio di Federica Priori

