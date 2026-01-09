2025 positivo per il noleggio, oltre 524 mila veicoli immatricolati





ROMA (ITALPRESS) – Il noleggio veicoli torna a crescere e chiude il 2025 con un segnale chiaro di ripresa. Da gennaio a dicembre sono stati oltre 524 mila i veicoli immatricolati, più di 50 mila in più rispetto al 2024, con una crescita complessiva del 10,7%. A trainare il mercato sono soprattutto le autovetture, che registrano un aumento del 13,3%, mentre resta più in difficoltà il comparto dei veicoli commerciali leggeri, in calo del 3,3%. È quanto emerge dall’analisi annuale realizzata da Dataforce e ANIASA, l’associazione che rappresenta il settore della mobilità pay-per-use in Confindustria. Numeri che confermano il ruolo sempre più centrale del noleggio nella mobilità italiana e nel percorso verso la transizione ecologica, nonostante un contesto normativo e fiscale giudicato ancora poco favorevole dagli operatori. Nel dettaglio, il noleggio a lungo termine delle auto cresce dell’11,6%, mentre il breve termine segna un vero e proprio balzo in avanti, con un +19,2% sull’intero anno. Migliora anche la situazione dei veicoli commerciali rispetto al primo semestre: le perdite si riducono sensibilmente, sia nel lungo sia nel breve termine. Nel complesso, il noleggio arriva a rappresentare il 30,6% dell’intero mercato automotive: quasi una vettura su tre è immatricolata da operatori del settore, una quota che sale a quasi il 40% nei veicoli da lavoro. Un dato che conferma come il noleggio sia ormai uno dei pilastri della mobilità in Italia.

