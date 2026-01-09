Al Ponchielli il 13 e 14 gennaio
va in scena "Riccardo III"
Antonio Latella porta in scena una nuova interpretazione di Riccardo III, dove il male si cela nella bellezza. Uno spettacolo che incanta e corrompe, con un cast straordinario.
Antonio Latella firma la regia di Riccardo III, dramma storico che chiude la tetralogia shakespeariana dedicata al regno di Enrico VI d’Inghilterra. In scena, al Teatro Ponchielli il 13 e 14 gennaio (ore 20.30), uno strepitoso Vinicio Marchioni e un brillante cast di dieci attori, che ammalieranno il pubblico grazie al potere performativo della parola che il Bardo ci consegna e lascia in eredità.
In questa rilettura, Latella va oltre l’immagine del Riccardo “mostro”, deformato nel corpo e dunque nel cuore. Il male, oggi, non può più nascondersi dietro un gobbo o uno zoppo; risiede nella bellezza, non della disarmonia: è vita, è natura, è seduzione.
È la parola a rivelarne la potenza, a incantare e a corrompere, come il serpente nell’Eden. E il giardino dell’Eden, in questa messinscena, è simbolo di bellezza assoluta e ingannevole, fatta di relazioni pericolose: un luogo da difendere, ma anche da cui si è già stati cacciati. La traduzione di Federico Bellini consente una partitura ritmica che gioca con i registri, sfiorando talvolta i toni di una commedia wildiana.
A fianco della struttura originale, prende forma un nuovo personaggio, il Custode: enigmatico e doppio, apparentemente servo del male ma in realtà al servizio della bellezza del luogo, disposto a tutto pur di garantire la sopravvivenza del giardino dell’Eden. Grazie a un cast importante, capace di conferire a ogni personaggio una forte impronta artistica e guidato dalla centralità della parola, Riccardo III si trasforma in un rituale di seduzione e rovina, un gioco di potere che scardina le certezze e affonda nella bellezza ambigua del male.
A margine dello spettacolo il Teatro Ponchielli in collaborazione con il Paf – Porte Aperte Festival – organizza un incontro rivolto alle scuole superiori della città con la Compagnia del Riccardo III. Gli alunni di due istituti (Liceo Scientifico Aselli e Liceo Anguissola) hanno aderito all’iniziativa, che si terrà mercoledì 14 gennaio alle ore 11 nel Ridotto del Teatro Ponchielli. A parlare dello spettacolo, accanto a Vinicio Marchioni ci sarà il cast della messinscena. Moderatore dell’evento sarà Nicola Arrigoni, critico teatrale del quotidiano La Provincia di Cremona