Antonio Latella firma la regia di Riccardo III, dramma storico che chiude la tetralogia shakespeariana dedicata al regno di Enrico VI d’Inghilterra. In scena, al Teatro Ponchielli il 13 e 14 gennaio (ore 20.30), uno strepitoso Vinicio Marchioni e un brillante cast di dieci attori, che ammalieranno il pubblico grazie al potere performativo della parola che il Bardo ci consegna e lascia in eredità.

In questa rilettura, Latella va oltre l’immagine del Riccardo “mostro”, deformato nel corpo e dunque nel cuore. Il male, oggi, non può più nascondersi dietro un gobbo o uno zoppo; risiede nella bellezza, non della disarmonia: è vita, è natura, è seduzione.

È la parola a rivelarne la potenza, a incantare e a corrompere, come il serpente nell’Eden. E il giardino dell’Eden, in questa messinscena, è simbolo di bellezza assoluta e ingannevole, fatta di relazioni pericolose: un luogo da difendere, ma anche da cui si è già stati cacciati. La traduzione di Federico Bellini consente una partitura ritmica che gioca con i registri, sfiorando talvolta i toni di una commedia wildiana.

A fianco della struttura originale, prende forma un nuovo personaggio, il Custode: enigmatico e doppio, apparentemente servo del male ma in realtà al servizio della bellezza del luogo, disposto a tutto pur di garantire la sopravvivenza del giardino dell’Eden. Grazie a un cast importante, capace di conferire a ogni personaggio una forte impronta artistica e guidato dalla centralità della parola, Riccardo III si trasforma in un rituale di seduzione e rovina, un gioco di potere che scardina le certezze e affonda nella bellezza ambigua del male.

A margine dello spettacolo il Teatro Ponchielli in collaborazione con il Paf – Porte Aperte Festival – organizza un incontro rivolto alle scuole superiori della città con la Compagnia del Riccardo III. Gli alunni di due istituti (Liceo Scientifico Aselli e Liceo Anguissola) hanno aderito all’iniziativa, che si terrà mercoledì 14 gennaio alle ore 11 nel Ridotto del Teatro Ponchielli. A parlare dello spettacolo, accanto a Vinicio Marchioni ci sarà il cast della messinscena. Moderatore dell’evento sarà Nicola Arrigoni, critico teatrale del quotidiano La Provincia di Cremona

© Riproduzione riservata