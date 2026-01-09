Ultime News

9 Gen 2026 Crisi nera alla Sogis: lavoratori
senza stipendio da settembre
9 Gen 2026 Scontro auto-bici in viale
Concordia: ferito 31enne
9 Gen 2026 Incidente a Castelvetro, statale 10
bloccata. Grave 66enne cremonese
9 Gen 2026 Manin e CrArt: tornano gli eventi
culturali al Caffé Torriani
9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
Video Pillole

Colosimo “In questo territorio esiste ancora complicità inaccettabile con mafia”

“Nell’anno 2025 in questo territorio ci sono state decide di operazioni di forze di Polizia e della Magistratura che hanno visto coinvolti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Questo vuol dire che in questo territorio, ancora più che in altri, esiste e continua ad esistere una complicità inaccettabile con la criminalità organizzata.” Lo ha dichiarato Chiara Colosimo, Presidente della commissione nazionale antimafia a Custonaci, in occasione della manifestazione “Un Angelo al Galoppo” in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, rapito e sciolto nell’acido.
xa3/tvi/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...