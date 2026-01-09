Forum dell’acqua all’Unipa, Midiri “Giornata importante”

PALERMO (ITALPRESS) – “È una giornata che ritengo molto importante perché abbiamo invitato i maggiori esperti siciliani sul tema dell’acqua, tema che come è noto occupa buona parte dei nostri giornali da tanto tempo e qui la volontà è di trovare soluzioni. Un’università che si assume la responsabilità anche morale di trovare delle soluzioni tecniche importanti, abbiamo degli ingegneri assolutamente rinomati in questo senso e la volontà di offrire evidentemente alla politica delle soluzioni percorribili credo che questo sia anche un nuovo modo di vedere l’università”. Lo ha detto Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine del Forum regionale “Acqua: soluzione e non problema”, che si è svolto nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, a Palermo.

