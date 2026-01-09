Ultime News

9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
9 Gen 2026 In biblioteca al via laboratorio
teatrale dedicato ai bambini
9 Gen 2026 Al Ponchielli il 13 e 14 gennaio
va in scena "Riccardo III"
9 Gen 2026 Giornata Memoria, al Ponchielli
letture da "I sommersi e i salvati"
9 Gen 2026 Campagna Amica in p. Stradivari,
domenica 11 gennaio si riparte
Forum dell’acqua all’Unipa, Midiri “Giornata importante”

PALERMO (ITALPRESS) – “È una giornata che ritengo molto importante perché abbiamo invitato i maggiori esperti siciliani sul tema dell’acqua, tema che come è noto occupa buona parte dei nostri giornali da tanto tempo e qui la volontà è di trovare soluzioni. Un’università che si assume la responsabilità anche morale di trovare delle soluzioni tecniche importanti, abbiamo degli ingegneri assolutamente rinomati in questo senso e la volontà di offrire evidentemente alla politica delle soluzioni percorribili credo che questo sia anche un nuovo modo di vedere l’università”. Lo ha detto Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine del Forum regionale “Acqua: soluzione e non problema”, che si è svolto nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, a Palermo.

