9 Gen 2026 Crisi nera alla Sogis: lavoratori
senza stipendio da settembre
9 Gen 2026 Scontro auto-bici in viale
Concordia: ferito 31enne
9 Gen 2026 Incidente a Castelvetro, statale 10
bloccata. Grave 66enne cremonese
9 Gen 2026 Manin e CrArt: tornano gli eventi
culturali al Caffé Torriani
9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
Forum sull’acqua a Palermo, Valenza “Ne parliamo come soluzione, non problema”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi parliamo di acqua non come problema ma come soluzione”. Lo ha detto il direttore dell’University Technology Transfer Center, Antonino Valenza, a margine del Forum regionale “Acqua: soluzione e non problema”, che si è svolto nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, a Palermo. “È una scommessa ambiziosa – aggiunge Valenza – che vogliamo affrontare mettendo allo stesso tavolo ricerca e imprese. Non la politica, ma risultati concreti e aziende che abbiano voglia di investire”.

