Ultime News

9 Gen 2026 Don Rescalli, prete pittore:
riaperta la mostra ad Azzanello
9 Gen 2026 Guidesi a Pizzighettone: "ZLS alla
Tencara, una grande opportunità"
9 Gen 2026 Cliente "pestato" al Juliette: "Era
ubriaco, ha fatto tutto da solo"
9 Gen 2026 Giornata della memoria: a teatro
" I sommersi e i salvati" di Levi
9 Gen 2026 Il Pd dopo le dimissioni di Bellini
Le reazioni di Burgazzi e Galletti
Video Pillole

Locale vietato ai “Maranza”, a Palermo la provocazione dello chef Natale Giunta

PALERMO (ITALPRESS) – Lo chef Natale Giunta, noto per aver denunciato i suoi estorsori e titolare di Citysea, locale che in due anni è diventato un punto di riferimento, oltre che della cucina gourmet, anche della movida dei giovani palermitani, dai suoi social, lancia una provocazione: un divieto di ingresso per quelli che definisce “maranza”, auspicando che il suo gesto sia imitato da altri colleghi. “Da oggi esce il primo divieto ufficiale di Citysea” – afferma Giunta nel video girato davanti all’ingresso del locale che si trova al Molo Trapezoidale di Palermo, mostrando un cartello con il classico cerchio barrato e una sagoma di un uomo barbuto all’interno.

pc/mca3 (Fonte video: profili social Natale Giunta)

