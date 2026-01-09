Ultime News

9 Gen 2026 "Stop all'imperialiasmo trumpista"
Presidio per il Venezuela
9 Gen 2026 Don Rescalli, prete pittore:
riaperta la mostra ad Azzanello
9 Gen 2026 Guidesi a Pizzighettone: "ZLS alla
Tencara, una grande opportunità"
9 Gen 2026 Cliente "pestato" al Juliette: "Era
ubriaco, ha fatto tutto da solo"
9 Gen 2026 Giornata della memoria: a teatro
" I sommersi e i salvati" di Levi
Video Pillole

Mercosur, von der Leyen “Giornata storica, segnale forte dall’Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Appena iniziato il 2026, l’Europa invia oggi un segnale forte: siamo seri riguardo alle nostre priorità. Nel nostro impegno per la competitività europea, la crescita e le nuove opportunità per imprese e cittadini”. E’ la dichiarazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla decisione del Consiglio di approvare l’accordo commerciale UE-Mercosur.
mgg/mca3 (Fonte video: profili social Ursula von der Leyen)

