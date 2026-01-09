Salis “Fiamma olimpica rappresenta valori in momento di smarrimento”

GENOVA (ITALPRESS) – “Una fiaccola che attraversa tutto il Paese non solo unisce, ma fa pensare che ci sia un valore superiore che le Olimpiadi rappresentano in un momento di grande smarrimento collettivo che stiamo vivendo”. Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, a margine della cerimonia per l’arrivo a Genova della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. “Vedere passare la fiaccola è un’ispirazione perché le Olimpiadi sono un sogno, un sogno che tutte le atlete e tutti gli atleti hanno vissuto nella vita. È un messaggio totalmente positivo. Tanto più in questo momento i valori dell’olimpismo, che sono valori di solidarietà, di uguaglianza e di pace, sono valori che servono al mondo”, ha aggiunto Salis, che è stata anche martellista olimpica e vicepresidente del Coni. “Le Olimpiadi – ha rimarcato la sindaca di Genova – sono un grande investimento. È un grande esborso iniziale, ma noi ancora godiamo, ad esempio, di un impianto per il tennis a Torino che era stato costruito per le Olimpiadi invernali. Le Olimpiadi lasciano un’eredità sul territorio e, in generale, organizzare i grandi eventi sportivi è importante perché quello sforzo economico deve rimanere per le generazioni che verranno”.

