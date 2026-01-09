Video Pillole
Tg Sport – 9/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan domina il Genoa, ma rischia e pareggia 1-1
– Vardy lancia la Cremonese, ma il Cagliari rimonta
– La Virtus ci prova con Edwards, ma il Panathinaikos vince
– Un super Musetti batte Wong ed è in semifinale a Hong Kong
– La Barba al Palo: È tornata la Beneamata Inter
azn
