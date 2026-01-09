Ultime News

9 Gen 2026 Giornata della memoria: a teatro
" I sommersi e i salvati" di Levi
9 Gen 2026 Il Pd dopo le dimissioni di Bellini
Le reazioni di Burgazzi e Galletti
9 Gen 2026 Protesta agricoltori, Piloni-Carra
"Governo e Regione li ascoltino"
9 Gen 2026 Fiamma Olimpica, ecco l'itinerario
In Galleria un momento musicale
9 Gen 2026 Psicoterapia di gruppo per pazienti
oncologici. Una relazione che cura
Video Pillole

Veneto, Stefani presenta Generazione Casa “Abitazioni a prezzi sostenibili”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Generazione Casa è un’iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull’edilizia pubblica del nostro territorio che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone, che oggi non possono accedere a un immobile pubblico, la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile”. Così il presidente del Veneto, Alberto Stefani alla presentazione dell’iniziativa Generazione Casa. “Parliamo di giovani – ha spiegato il governatore – ma parliamo anche di soggetti più adulti, ma che si prendono cura di un familiare”.

Fonte video: Regione Veneto

