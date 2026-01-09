Ultime News

Venezuela, Tajani “Al lavoro per la liberazione di tutti i prigionieri italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando perché possano essere liberati tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulla liberazione dei prigionieri italiani in Venezuela. “Ho parlato con il primo, che è stato liberato, questo pomeriggio. Ha ringraziato il governo e la nostra diplomazia per tutto quello che ha fatto”, ha aggiunto.
© Riproduzione riservata
