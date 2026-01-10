Giacomo Gentili sarà uno dei tedofori della tappa 41 della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, quella che partirà da Cremona sabato 17 gennaio per raggiungere Brescia. Tutti i nomi ufficiali non sono ancora stati resi noti, ma tra i primi confermati c’è quello dell’argento olimpico di Parigi 2024, protagonista con il quattro di coppia azzurro.

Atleta del canottaggio italiano, tesserato per le Fiamme Gialle e la Canottieri Bissolati, Gentili rappresenta una delle eccellenze sportive cresciute sul territorio cremonese. La sua convocazione come tedoforo arriva a coronamento di un percorso che lo ha visto partecipare a due edizioni dei Giochi Olimpici, fino allo storico argento conquistato a Parigi, risultato che ha riportato Cremona sul podio olimpico del canottaggio.

Non sono ancora stati comunicati il tratto preciso del percorso che Gentili affronterà né l’orario della sua frazione, all’interno di una tappa che attraverserà diverse località lombarde prima dell’arrivo a Brescia. Alla notizia della chiamata, però, l’emozione è stata immediata: “Portare la fiaccola olimpica nella mia città è un onore e un sogno – ha detto Gentili –. Onorare Cremona in questo modo mi riempie d’orgoglio. Spero di poter essere d’ispirazione per molti giovani sportivi cremonesi, avvicinandoli a questo mondo straordinario”.

Per Gentili il valore simbolico di questo momento è ancora più forte se si guarda alla sua storia olimpica. Il canottaggio è tradizionalmente una delle prime discipline a scendere in gara, e questo gli ha impedito, in entrambe le sue partecipazioni ai Giochi, di prendere parte alle cerimonie di apertura e di chiusura. Portare la Fiamma Olimpica rappresenta quindi anche una sorta di risarcimento emotivo, un’occasione unica per vivere da protagonista quel rito collettivo che finora aveva potuto osservare solo da lontano.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata