Costernazione e cordoglio hanno colpito la comunità di San Daniele Po. Se ne è infatti andato, improvvisamente, all’età di 55 anni, Roberto Zanesi, un uomo molto conosciuto e stimato in tutta la zona, anche ben oltre i confini locali del paese.

Un lutto che colpisce le terre del Grande fiume, che ancora una volta lascia attoniti di fronte ad una giovane vita che se ne va improvvisamente, creando un profondo vuoto in tutta la sua comunità.

Mercoledì mattina, subito dopo le festività natalizie, la giornata di Roberto Zanesi era iniziata come tante altre, sbrigando faccende domestiche e quotidiane. Purtroppo mentre si trovava in uno storico negozio di via Tezze è stato colto da un improvviso, grave malore (molto probabilmente un arresto cardiaco) accasciandosi al suolo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, è stato soccorso e sul posto è anche atterrato l’elisoccorso. Zanesi è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, con la vita appesa ad un filo e, nonostante i ripetuti, continui e disperati tentativi di rianimazione, e dopo una “battaglia” condotta con ogni forza, non c’è stato purtroppo nulla da fare ed ha chiuso gli occhi per sempre.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in tutta la zona, sollevando unanimi sentimenti di vivo e profondo cordoglio. Roberto Zanesi lavorava alla Sogis, storica società chimica della vicina Sospiro e, in passato aveva anche militato nella storica società Polisportiva Primavera di San Daniele Po, il paese in ci viveva da sempre.

In tanti, nell’esprimere il loro cordoglio alla mamma Marisa (con la quale viveva), alla sorella Raffaella, al cognato Luciano ed ai parenti, ne hanno voluto ricordare le qualità di persona buona e di grande simpatia, un grande lavoratore, sempre di compagnia e cordiale verso tutti, legato alla sua famiglia, alla sua terra, e alla sua gente.

I funerali di Roberto Zanesi avranno luogo lunedì 12, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Daniele Po mentre la camera mortuaria, all’ospedale maggiore di Cremona, sarà aperta domenica, 11 gennaio, dalle 9 alle 17 e lunedì 12, dalle 9 alle 14.

Eremita del Po, Paolo Panni

