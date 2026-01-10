Un’iniziativa rivolta ai più giovani, per ricordare un professionista scomparso troppo presto nel modo che, forse, gli avrebbe fatto più piacere.

È “Un giornalismo obiettivo al servizio della verità“, concorso letterario dedicato a Matteo Berselli, giornalista cremonese venuto a mancare nel 2022 all’età di 46 anni.

Il progetto, lanciato dall’amministrazione di San Bassano e dalla biblioteca locale, è rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori della provincia di Cremona, divisi in due categorie, che dovranno inviare entro il prossimo 12 gennaio un elaborato su un fatto di cronaca del territorio o su un tema sportivo.

“Il concorso è nato dall’idea lanciata a suo tempo dal fratello di Matteo – spiega il sindaco di San Bassano Giuseppe Papa – che, a suo tempo, mi aveva sottoposto il progetto; idea che è stata poi condivisa con la famiglia e con l’amministrazione e che, grazie a un comitato che ci ha lavorato, abbiamo messo in piedi questo concorso”.

“Il progetto nasce per non dimenticare il lavoro che ha fatto Matteo Berselli – prosegue -, una persona che ha sempre lavorato a favore della verità, dando contro spesso volentieri agli stereotipi”.

Due i premi in palio del valore di 150 euro, uno per la categoria A (tra i 10 e i 13 anni) ed uno per la categoria B (tra i 14 e i 18).

Ad essere valutati da una commissione saranno diversi criteri, originalità e creatività, capacità di analisi critica e profondità dei contenuti, chiarezza, correttezza linguistica e coerenza espositiva, attinenza al tema proposto.

La premiazione si svolgerà a San Bassano il prossimo 18 gennaio insieme all’assegnazione della Borsa di studio “Ernesto Cavalli”.

Termine ultimo per la consegna dell’elaborato lunedì 12 gennaio alle 18.30, via mail all’indirizzo biblioteca@comune.sanbassano.cr.it (oggetto “Concorso letterario + nome + cognome + età) o a mano alla biblioteca comunale di San Bassano.

Andrea Colla

