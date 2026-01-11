La visita pastorale del vescovo Antonio Napolioni ha toccato sabato pomeriggio anche gli ambienti del Centro Pastorale di Casalmorano dove è allestita la Mostra di Presepi.

Il Vescovo ha visitato la mostra con grande interesse, chiedendo informazioni circa le opere esposte e gli artisti che le hanno realizzate, inoltre ha incoraggiato i volontari a proseguire con questa iniziativa arrivata quest’anno alla 19ª edizione e che tutti gli anni riscuote grande successo e partecipazione.

Si è intrattenuto poi in un colloquio amichevole con i volontari del gruppo “Amici del presepio”, che sono stati molto onorati per questa visita che ha contribuito a consolidare lo slancio e la volontà di dare una testimonianza adeguata all’importanza e la valorizzazione del presepe nella nostra tradizione.

