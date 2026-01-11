Tutta l’emozione della memorabile antologia musicale di Ennio Morricone, con orchestra e video per un’esperienza immersiva. Il concerto “Morricone Film History” è andato in scena sabato sera al Gran Teatro Infinity di Cremona, affascinando il pubblico tra brani storici e altri meno noti ma che raccontano il talento del grande maestro.

“Morricone Film History è un viaggio, un’esperienza che attraverso le immagini, attraverso la parola, ma soprattutto attraverso la musica del maestro Ennio Morricone, ci porta all’interno della sua grande opera” ci racconta il direttore d’orchestra Simone Giusti. “Morricone ha scritto colonne sonore per più di 500 pellicole quindi la sua musica è un po’ la colonna sonora non solo di quei film, ma anche un po’ della nostra vita perché ognuno di noi ha un ricordo che collega alle sue musiche indimenticabili.

“Quindi è un viaggio, un viaggio cronologico. Un percorso fatto di brani noti, di brani meno noti ma sicuramente un percorso di grande emozione attraverso l’opera di un artista indimenticabile”.

Il programma ha attraversato oltre cinquant’anni di storia del cinema: dai temi che hanno definito il genere western nelle collaborazioni con Sergio Leone (Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il West), fino alle grandi partiture hollywoodiane. Tra i brani in esecuzione estratti da Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano e The Hateful Eight, l’opera che ha valso a Morricone il suo secondo premio Oscar. A rendere significativa questa tappa cremonese è stata la dimensione della compagine orchestrale: sul palco l’orchestra è stata affiancata da un coro e ha visto la partecipazione del soprano Costanza Gallo.

Nicoletta Tosato

