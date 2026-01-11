Mentre molti suoi coetanei hanno già appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere carriere da allenatori o commentatori televisivi, Jamie Vardy festeggia oggi il suo trentanovesimo compleanno sul campo, vestendo con orgoglio la maglia della Cremonese.

Non si tratta di una celebrazione simbolica o di un tributo alla carriera: l’inglese festeggia da protagonista assoluto, con cinque gol all’attivo nel girone d’andata e confermandosi come un raro fenomeno di longevità sportiva capace di dominare le aree di rigore italiane.

L’approdo di Vardy all’ombra del Torrazzo era stato accolto dai più scettici come il classico “ultimo ballo” di un campione ormai logoro. Tuttavia, il bomber di Sheffield ha trasformato la provincia lombarda nel suo nuovo terreno di conquista, dimostrando che il fiuto per il gol non risente dello scorrere del tempo. In questa stagione, l’attaccante sta polverizzando record che resistevano da decenni, diventando ufficialmente il marcatore più anziano in Serie A nella storia del club grigiorosso e mantenendo una media realizzativa che farebbe invidia a molti colleghi nel pieno della giovinezza.

La sua efficacia non è solo una questione di statistiche, ma di una presenza atletica che sembra sfidare le leggi della biologia. Con una percentuale di minuti giocati altissima e un posizionamento in campo che ne esalta le doti da rapace e di procacciatore di profondità, Vardy è diventato il punto di riferimento imprescindibile della manovra offensiva della Cremonese.

La ricetta del suo successo rimane la stessa che lo ha reso un’icona globale: quella cattiveria agonistica figlia dei campi polverosi dei dilettanti inglesi, unita a un’integrità fisica preservata con una determinazione feroce.

A Cremona è ormai un idolo indiscusso. I tifosi hanno trovato in lui un guerriero che non si risparmia mai, capace di rincorrere il portiere avversario al novantesimo minuto con la stessa foga di un esordiente. Questo spirito “operaio”, lo stesso che lo portò sul tetto d’Inghilterra con il Leicester, si sposa perfettamente con l’anima della città e del club.

Mentre le trentanove candeline si accendono sulla torta, Jamie Vardy guarda già alla prossima sfida di campionato con la Juventus, confermando che per chi possiede il suo fuoco interiore il traguardo del ritiro è ancora un pensiero lontano. Tradotto: il “bulldog” vuole mordere ancora.

