11 Gen 2026 Ospedale di Cremona: novità e
conferme negli incarichi di direzione
11 Gen 2026 Il Tempo dei Ferrovieri: mostra
sui 100 anni del DLF
11 Gen 2026 Vincere l'ansia seguendo s.Tommaso
A Cremona lo psicologo Marchesini
11 Gen 2026 L’eterno "bulldog" di Cremona:
Jamie Vardy compie 39 anni
11 Gen 2026 Lions Cremona Host riaccende
il violino al rondò di via Mantova
La sagoma di violino posta all’interno della rotonda di via Mantova, donato da Lions Club Cremona Host nel 2007, in occasione del 50º della sua fondazione, è tornata a risplendere nelle ore serali da ieri, 9 gennaio, grazie ad un importante service concluso dallo stesso club durante l’anno in corso.

L’intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Cremona, proprietario dell’opera, dalla società Filos di Lodi che ha interamente sostituito l’impianto di illuminazione con faretti idonei e nuove condutture elettriche.

“È stata così restituita alla cittadinanza – spiegano dal Club cittadino – in tutto il suo splendore, perfettamente illuminata durante le ore notturne, un’opera simbolica e altamente rappresentativa di Cremona, conosciuta in tutto il mondo come la città del violino”.

