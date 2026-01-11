La sagoma di violino posta all’interno della rotonda di via Mantova, donato da Lions Club Cremona Host nel 2007, in occasione del 50º della sua fondazione, è tornata a risplendere nelle ore serali da ieri, 9 gennaio, grazie ad un importante service concluso dallo stesso club durante l’anno in corso.

L’intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Cremona, proprietario dell’opera, dalla società Filos di Lodi che ha interamente sostituito l’impianto di illuminazione con faretti idonei e nuove condutture elettriche.

“È stata così restituita alla cittadinanza – spiegano dal Club cittadino – in tutto il suo splendore, perfettamente illuminata durante le ore notturne, un’opera simbolica e altamente rappresentativa di Cremona, conosciuta in tutto il mondo come la città del violino”.

